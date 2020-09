Dziambor uderza w PiS. "Zagraniczna konkurencja mrozi szampana"

Wśród propozycji partii rządzącej jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk. Zdaniem Artura Dziambora zamknięcie tej gałęzi rolnictwa nie jest najlepszym rozwiązaniem. – Wszelka ingerencja państwa w rynek jest zła. W tym przypadku mamy do czynienia z całym przemysłem, w którym Polska jest jednym z największych producentów w Europie – mówi nam Dziambor.

W ocenie polityka Konfederacji, konsekwencje likwidacji przemysłu futrzarskiego dotkną wiele osób. – Jeżeli rząd PiS-u wprowadzi zapowiedzianą ustawę, pracę stracą tysiące ludzi z branży, a sam biznes przeniesie się za granicę. W zasadzie trzeba jasno powiedzieć, że zagraniczna konkurencja polskich producentów wręcz czeka na tak amatorskie, nieprzemyślane i emocjonalne działania naszego rządu i mrozi szampana. Ten przemysł może zwinąć się tylko w jeden sposób, naturalny, czyli ściśle powiązany z brakiem zainteresowania samym produktem – stwierdził.

Według Dziambora zapowiedź prezesa PiS nie ma związku z jego prywatnymi odczuciami w kontekście zwierząt. – Prywatne poglądy Jarosława Kaczyńskiego nie mają tu znaczenia, to jest zimna kalkulacja polityczna. W głosowaniu nad tą ustawą dojdzie do trudnej do wyobrażenia dziś, a jednak całkowicie naturalnej koalicji PiS ze skrajną lewicą spod znaku Razem. Mam nadzieję, że podobnie jak w innych tak kontrowersyjnych ustawach, część klubu PiS-u okaże się mądrzejsza od samego prezesa – podsumował.

Czytaj także:

Wójcik: Czujemy się oszukani przez rząd. Nie żyjemy w socjalizmie