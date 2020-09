"Padły od odoru zgnilizny jaki wydaje rząd PiS". Szokujące słowa wiceprezydenta Warszawy

Śnięte ryby znaleziono w poniedziałek nad Wisłą w miejscowości Burakowo niedaleko Łomianek. Sprawą zajął się Zakład Patologii i Immunologii Ryb Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy, opublikowała wyniki badań martwych ryb na swoim profilu na Twitterze. "To nie zrzut ozonowanych ścieków spowodował śmierć ryb w Wiśle. Na wysokości Łomianek znaleziono małą ilość martwych ryb - nie setki czy tysiące, co powielano w #fakenews. Zbadaliśmy ryby i wodę w tym miejscu: to nie zatrucie czy brak tlenu wywołało śnięcie" – napisała.

Sprawę w podobny sposób wyjaśniał również wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Fragment jego konferencji prasowej pojawił się na Twitterze.

"W takim razie padły od ozonowania" – zwrócił uwagę w komentarzu sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik.

Na jego słowa w wyjątkowo ostry sposób odpowiedział wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. "Ja bym raczej postawił tezę, że od odoru zgnilizny jaki wydaje rząd @pisorgpl:-) W końcu ryba psuje się od głowy:-)" – napisał.

