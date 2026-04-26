Św. Jan Paweł II patronem Światowych Dni Młodzieży w Seulu

Razem z nim wydarzeniu patronować będzie czworo innych świętych, m.in. św. Franciszka Ksawera Cabrini i św. Carlo Acutis.

Komitet organizacyjny ŚDM w Seulu w 2027 r. ogłosił patronów tego wydarzenia. Zostali nimi:

Święty Jan Paweł II (1920–2005) — założyciel Światowych Dni Młodzieży, pamiętany za szczególną troskę o młodych, rodzinę i godność życia ludzkiego.

Święty Andrzej Kim Taegon (1821–1846) i towarzysze — pierwszy koreański kapłan katolicki, symbol wiary i odwagi, zamęczony w młodym wieku.

Święta Franciszka Ksawera Cabrini (1850–1917) — misjonarka znana z troski o migrantów i ubogich.

Święta Józefina Bakhita (1869–1947) — była niewolnica, która została zakonnicą, świadek nadziei, wolności i wiary przemienionej przez cierpienie.

Święty Carlo Acutis (1991–2006) — młody święty ery cyfrowej, którego życie pozostaje wzorem ewangelizacji w świecie cyfrowym.

Dwuletni proce wyboru patronów

Postaci te wybrane zostały jako patronowie w ramach procesu trwającego od końca 2024 roku. Po przeprowadzeniu ogólnokrajowej ankiety wśród młodych, duszpasterzy i formatorów ostatecznego wyboru dokonał Komitet Organizacyjny.

Jak informuje komitet organizacyjny, po zakończeniu selekcji grupa młodych wolontariuszy poświęciła dwa miesiące na studiowanie życia i duchowości pięciorga świętych patronów. Poprzez modlitwę, dyskusję i wspólną refleksję przygotowali dedykowaną modlitwę oraz symbol dla każdego świętego, starając się ukazać szczególne świadectwo, jakie każdy z nich daje współczesnej młodzieży.

Inspiracja dla młodych dzisiaj

Kardynał Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, przypomniał, że święci patronowie odgrywają fundamentalną rolę w przygotowaniach do każdych Światowych Dni Młodzieży (ŚDM). „Zapraszają młodych, formatorów i duszpasterzy do refleksji nad darem powołania od Boga – powołania chrzcielnego, kapłańskiego, zakonnego i małżeńskiego – zachęcając nas do odpowiedzi z hojnością i odwagą w naśladowaniu Chrystusa, który zwyciężył świat, jak przypomina temat najbliższych ŚDM” – stwierdził kard. Farrell.

„Niech świadectwo tych świętych patronów – dodał kardynał – inspiruje młodych na całym świecie, zwłaszcza w kontekstach naznaczonych trudnościami i prześladowaniami, aby dostrzegli, że świętość nie jest odległym ideałem, lecz by kierowali wzrok ku Chrystusowi i hojnie odpowiadali na Jego wezwanie”.

Różne kontynenty i pokolenia

Arcybiskup Seulu Peter Soon-taick Chung, przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM Seul 2027, zaznaczył, że „ci święci patroni obejmują różne kontynenty i pokolenia, a każdy z nich ukazuje konkretną drogę przeżywania wiary w realiach, z jakimi mierzą się dziś młodzi. Mam nadzieję, że młodzi odkryją w nich wzory dla swojego życia i że poprzez drogę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży nawiążą z nimi głęboką więź duchową”.

