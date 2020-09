Szumowski wraca do zawodu lekarza. Zarobi więcej niż jako minister

Łukasz Szumowski zrezygnował z ministerialnego stanowiska 18 sierpnia. Jego miejsce zajął Adam Niedzielski, wcześniej szef Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod koniec sierpnia "Super Express" opublikował zdjęcia Szumowskiego z wakacji zrobione na jachcie w Morro Jable na Fuerteventurze, należącej do Hiszpanii wyspie na Oceanie Atlantyckim. Gazeta zarzuciła politykowi hipokryzję, wskazując, że jako minister zdrowia sam odradzał Polakom podróży za granicę ze względu na pandemię koronawirusa.

Wczoraj na antenie radia RMF FM Szumowski był pytany o swoją przyszłość po powrocie z urlopu. Poinformował, że pozostaje posłem w klubie PiS, ale wraca również do pracy lekarza w klinice w Aninie, z którą jest związany od 1998 r. – Już odwiedziłem Instytut Kardiologii i zacząłem rozmawiać, jak to ma wyglądać, co tam się dzieje – mówił na antenie RMF.

Według "SE" po powrocie do zawodu Szumowski może zarabiać miesięcznie trzy razy więcej niż w rządzie. Jego pensa w klinice to 20-30 tys. zł. Natomiast jako minister zdrowia mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 10 tys. zł.