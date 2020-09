Prof. Dudek: Kaczyński zmaga się z problemem, który wynika z jego niedopatrzenia

– Jarosław Kaczyński ma ogromną władzę. Większą niż którykolwiek polityk w dziejach III RP, jednak nie jest to władza nieograniczona. Ona podlega różnym ograniczeniom, widzieliśmy to przy okazji nie dojścia do skutku wyborów 10 maja, gdy sprawę zablokował Jarosław Gowin. Teraz problemem był Ziobro we wrześniowej fazie negocjacji – podkreśla wykładowca UKSW.



Prof. Dudek zwraca uwagę również na inne ograniczenia prezesa PiS. – Najlepszy dowodem jest sprawa zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Przypomnę, że w 2017 też wyszedł z taką inicjatywą, ale z powodu innych środowisk gdzieś to utknęło. Ta władza ma ograniczenia. Opozycja rysuje obraz wszechwładnego Kaczyńskiego. Oczywiście on ma władzę olbrzymią, ale podlega ograniczeniom – stwierdził.



Politolog podkreślił, że latem ubiegłego roku, gdy układano listy wyborcze, Kaczyński dał koalicjantom zbyt dobre miejsca i umożliwił Solidarnej Polsce oraz Porozumieniu przetrwanie i rozwój, co teraz się mści na nim. – Gdyby dostali 3-4 miejsca, a to było całkiem realne, to by dzisiaj nie byłoby rozmów koalicyjnych, te dwie formacje przestałyby istnieć.Tymczasem przystawki się rozwinęły – podkreśla prof. Dudek.

Czytaj także:

Mocna pozycja PiS. Ciekawe wyniki partii Gowina i Ziobro

Czytaj także:

"StopFurChallenge". Lewica wspiera Kaczyńskiego