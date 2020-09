Polacy przeciwko Gowinowi? Złe wieści dla lidera Porozumienia

Badanie przeprowadzono na zlecenie portalu rp.pl. Respondentów pytano, czy lider Porozumienia powinien powrócić do rządu. Ankietowani najczęściej odpowiadali, że nie mają zdania w tej kwestii. Taką odpowiedź zaznaczyło aż 48,4 proc. badanych. Z kolei 36 proc. uczestników sondażu uważa, że Gowin nie powinien wracać do rządu. Jedynie 15 proc. respondentów opowiada się za jego powrotem.

Powrót Gowina?

Spekulacje, co do powrotu byłego ministra nauki i szkolnictwa wyższego trwały w mediach od dłuższego czasu. Jak informował "DGP" Gowin najchętniej wróciłby do rządu jako wicepremier i minister. "Sam PiS zdaje sobie sprawę, że powrót lidera Porozumienia jest nie do uniknięcia, bo strategicznie wspierają go ziobryści. Tyle że dotąd na stole leżała propozycja objęcia przez niego funkcji wicepremiera bez teki. A to za mało" – informowała gazeta.

Włączenie Gowina do rządu rodzi pytanie o przyszłość Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Niektórzy rozmówcy "DGP" twierdzili, że Emilewicz dostała propozycję wejścia w jeden z biznesów Zygmunta Solorza, związanych z odnawialnymi źródłami energii, ale jej współpracownicy tego nie potwierdzają.

Według ustaleń dziennika przed rekonstrukcją koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy czeka jeszcze kilka dylematów do rozstrzygnięcia. Chodzi przede wszystkim o podział ministerstw, których ma być zaledwie 12–13.

Przypomnijmy, że Jarosław Gowin 6 kwietnia podał się do dymisji w związku z konfliktem dot. wyborów prezydenckich. Szef Porozumienia zrezygnował wówczas ze stanowiska ministra nauki oraz funkcji wicepremiera, na którym zastąpiła go już Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

