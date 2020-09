Premier spotkał się z klubami parlamentarnymi ws. Białorusi. Padła propozycja "planu Marshalla"

Podczas spotkania premier i przedstawiciele rządu przedstawili aktualny obraz sytuacji na Białorusi. Ponadto do wiadomości przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych podano, jakie działania podjął polski rząd na rzecz pomocy i wspierania społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów na Białorusi.

Jak powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM, spotkanie było "bardzo owocne" i trwało 3 godziny. – To co jest budujące to zgodność, co do zasadniczej sprawy – suwerenności Białorusi – dodał.

"Solidarni z Białorusią"

Według słów Dworczyka "premier mówił podczas spotkania o działaniach rządu na forum międzynarodowym dotyczących Białorusi. Tutaj Morawiecki jest aktywny od pierwszego dnia po wyborach. Z jego inicjatywy spotkała się RE ws. Białorusi, później odbywał szereg spotkań w tym temacie".

Podczas spotkania przyjęto również sprawozdanie z realizacji programu "Solidarni z Białorusią". Dzięki niemu pomoc w Polsce otrzymało ponad 40 osób, które stały się ofiarami zajść podczas protestów w Mińsku i innych miastach. Koszt programu wyniósł 50 mln złotych.

– Bardzo mocno zostały wsparte programy dla studentów z Białorusi, które będą pozwalały studentom i pracownikom naukowym studiować na polskich uczelniach. Podejmujemy działania w związku z przenoszeniem się do Polski białoruskich firm, głównie sektora IT – dodał Dworczyk.

Plan Marshalla dla Białorusi

Kolejnym punktem spotkania było omówienie sposobu na zwiększenie aktywności dyplomatycznej państw Europy wobec sytuacji na Białorusi. – Mówiono również o zintensyfikowaniu działań w dyplomacji europarlamentarnej, żeby sprawa Białorusi była obecna na arenie międzynarodowej w rozmowach, bo nie wszystkie państwa zajmują się tym tematem który powinien być nieustannie obecny na forum – powiedział Dworczyk.

Premier Morawiecki złożył również ważną deklarację. – Premier zapowiedział również, że na najbliższym posiedzeniu RE w imieniu V4 zaproponuje tzw. Plan Marshalla dla Białorusi. To szereg rozwiązań głównie gospodarczych, które byłyby zaoferowane w przypadku przeprowadzenia ponownych wyborów – przekazał szef KPRM.

Czytaj także:

Korwin-Mikke zabrał głos ws. "praw zwierząt". Padły mocne słowaCzytaj także:

"Nie jesteśmy ludzkimi zwierzętami, ale ludźmi". Abp Jędraszewski ostrzega przed kolejną ideologią