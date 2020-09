Jaki do TVN: Jak chcecie mnie atakować, zaproście do studia

Były szef MSZ odniósł się do poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim nt. sytuacji osób LGBT w Polsce. Zdaniem Sikorskiego w naszym kraju dzieje się coraz gorzej: – Jarosław Kaczyński za tego rządu, w którym służyłem, mówił, że ma nawet osoby hetero nienormatywne w swoim rządzie i mu to nie przeszkadza. Teraz nagle walczy z LGBT i z singlami i popiera arcybiskupa Jędraszewskiego. Przyzna pani, że dość zaskakujące. Uważam, że ta wojna kulturowa została do Polski zaimportowana z Rosji kanałem kościelnym

Europoseł KO skomentował też wystąpienie eurodeputowanego PiS Patryka Jakiego. – Angielski Patryka Jakiego jest coraz lepszy, muszę pochwalić, natomiast jestem bezradny wobec tego co mówi. Na własne oczy widziałem treść uchwały jednej z gmin, w której była mowa o tym, że gmina ma być wolna od ideologii LGBT – wskazał Sikorski.

Do tych słów były wiceminister sprawiedliwości odniósł się za pośrednictwem Twittera. "Wreszcie zgadzam się z @sikorskiradek. Nie ma żadnych znaków zakazujących wjazdu osób LGBT do gmin. Są uchwały, które koncentrują się na sporze o definicje rodziny. BTW, drogie TVN! Prośba o trochę wysiłku. Jak chcecie mnie atakować to zaprosić do studia. Tak to każdy potrafi" – zaapelował Patryk Jaki.

Czytaj także:

Oni się wyłamali. Którzy posłowie klubu PiS głosowali przeciw "Piątce dla zwierząt"?Czytaj także:

"Jest pan chamem!". Nitras ostro do Korwin-Mikkego