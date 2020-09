To on zastąpi prezesa PiS? "Jest dość popularny i ma dobre notowania"

Coraz więcej mówi się o tarciach w Zjednoczonej Prawicy. Tzw. Piątka dla zwierząt trafiła do komisji po pierwszym czytaniu, ale gdy posłowie mieli głosować nad jej odrzuceniem w całości, to doszło do podziału. "Za" odrzuceniem ustawy głosowała Solidarna Polska, zaś Porozumienie wstrzymało się od głosu. Czy politycy Zjednoczonej Prawicy się dogadają?

Prof. Kazimierz Kik: Dogadają się. To oczywiste. Jednak wyraźnie widać pewną tendencję do zmian.

Jaką?

Właściwie wstrząsy, którym jest poddawana prawica są normalne. Dyskusje na temat struktury wewnątrz partii, zmiana sił w Zjednoczonej Prawicy, ograniczenie pola manewru dla Porozumienia i Solidarnej Polski są naturalną kolejną rzeczy. Jednak inne partie wcale nie są w lepszym położeniu.

Platforma Obywatelska również boryka się z problemami, co do kierunku i kształtu zmian.

Owszem. Dlatego Zjednoczona Prawica nie jest w złej sytuacji, bo problem rządzących trafił na podatny grunt. Będzie można przejść w miarę suchą stopą przez gorszy czas. Opozycja nie jest w stanie wyartykułować konkretów. Dlatego PiS radząc sobie z problemami wewnętrznymi będzie w lepszym położeniu niż PO. Przy tej okazji warto dodać jeszcze jedną rzecz, która sprawia, że sytuacja PO się komplikuje.

Jaką?

Proszę zwrócić uwagę, że Lewica się jednoczy, a Hołownia podbiera polityków PO. To mimo wszystko korzystny czas dla prawicy, która może bezkarnie przeprowadzać swoje zmiany. Nawet w tak kontrowersyjnych pomysłach, jak brak odpowiedzialności za działania w okresie pandemii.Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że Zjednoczona Prawica ma większość. Jarosław Kaczyński w miarę tanim kosztem chce uspokoić i osadzić w realiach dwie przystawki, bo nie ma siły, która by to wykorzystała.

Co w obecnej sytuacji może zrobić Porozumienie i Solidarna Polska?

Ugrupowania koalicyjne są głodne sukcesu. Zwłaszcza po sukcesie powyborczym. Jednak Jarosław Kaczyński nie może pozwolić na to, aby jego partnerzy rośli w siłę kosztem PiS. To oznaczałoby wyrośnięcie delfina i zagrożenie pozycji prezesa PiS. Dlatego Jarosław Kaczyński ma inny pomysł.

Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten przestanie grać pierwsze skrzypce?

Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki, który nie zagraża Jarosławowi Kaczyńskiemu. Premier jest dość popularny. Cieszy się popularnością w UE, co podwyższa poziom wiarygodności Polski. Premier ma dobre notowania.

Jest szansa, aby PiS wygrał trzecią kadencję?

PiS jest normalną partią, która przechodzi zmiany. Jednak w Polsce najdłużej rządzono dwie kadencje. PiS będzie rządził dwie, ale nie sądzę, aby udało się rządzić dłużej.

Kto w takim razie będzie rządził?

Z chaosu wyłoni się partia, która przejmie schedę po PiS. Na pewno nie będzie to PO, której model rządzenia doprowadził do obecnej sytuacji.

Koniec PiS oznacza chyba też koniec Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce? Na razie jego pozycja jest mocna, ale co musi się stać, aby została osłabiona?

W ciągu kilku lat nastąpi osłabienie pozycji Kaczyńskiego. Moim zdaniem obecny prezes PiS zostanie usunięty w cień. Jego zdanie przestanie być istotne. To kwestia czasu. Naturalny proces w polityce.