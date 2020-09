Posłanka PiS ma dość? "Chce rzucić papierami i odejść do Konfederacji"

63 posłów biorących udział we wczorajszym głosowaniu chciało odrzucenia noweli PiS ws. ochrony zwierząt w pierwszym czytaniu. 35 spośród nich to członkowie klubu PiS.

Wyniki głosowania jasno pokazują, że tzw. Piątka dla zwierząt budzi ogromne emocje w koalicji rządzącej. Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że spór w tej sprawie może doprowadzić nawet do odejścia jednej z posłanek.

– Nie zapisywałam się do lewicowej partii, a ten projekt jest przesiąknięty ideologią. I tak nie dostanę dobrego miejsca na liście w przyszłych wyborach. Nie zagłosuję "za" mimo dyscypliny klubowej – w ten sposób w sejmowychc kuluarach posłanka miała tłumaczyć swój sprzeciw wobec ustawy. Polityk miała wyrazić gotowość do oddania legitymacji PiS i przyłączenia do koła Konfederacji, które stanowczo sprzeciwia się tej ustawie. Wirtualna Polska podkreśla, iż nie udało się otrzymać od posłanki oficjalnego komentarza.

Co na taki scenariusz Konfederaci? Poseł tej partii Krzysztof Bosak przyznał, iż nie zdziwi się, jeśli wielu posłów PiS zdecyduje się na taki krok "wobec tego, co wyprawia Jarosław Kaczyński".

Czytaj także:

Nocne posiedzenie komisji. "Bój o rolnictwo dopiero się zaczyna!"Czytaj także:

Padło pytanie o syna. Stanowcza reakcja Szydło