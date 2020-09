Będzie nowy poseł PiS. Znamy jego nazwisko

Radio RMF FM poinformowało, że poseł PiS i wiceprezes tej partii Adam Lipiński został nominowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Gdy polityk obejmie nową funkcję, będzie musiał zrzec się poselskiego mandatu.

Jeżeli Lipiński odejdzie z Sejmu, wówczas na jego miejsce wskoczy kandydat z kolejnym wynikiem na liście wyborczej z 2019 roku. Według Interii to Szymon Pogoda z Bolesławca, który odnotował siódmy wynik na liście PiS w okręgu legnickim (6 osób z tej listy wywalczyło mandaty).

– Jeżeli takie decyzje zapadną, a to miejsce zostanie "zwolnione", to tak, obejmę mandat, bo w wyborach startowałem na poważnie. Zostałem obdarzony zaufaniem, dostałem dość dużą liczbę głosów, więc jeśli ta informacja się potwierdzi, to obejmę mandat – powiedział w rozmowie z Interią Pogoda.

Według medialnych doniesień nie tylko Adam Lipiński ma przejść do zarządu NBP. Pałac Prezydencki ma opuścić także doradczyni Andrzeja Dudy, Marta Gajęcka, która również została nominowana na członka zarządu banku.

RMF ustaliło, że stosowne decyzje w tej sprawie zostały już podpisane przez prezydenta. Nowi członkowie zarządu NBP będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 50 tys. zł miesięcznie.

