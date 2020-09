Środa atakuje Kingę Dudę: Posłuszne, mało rozgarnięte dziecko

Kinga Duda została społecznym doradcą swojego ojca, prezydenta Andrzeja Dudy. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że na tę funkcję została powołana w sierpniu tego roku. Sprawę komentował w rozmowie z Interią rzecznik Pałacu Błażej Spychalski.

– Społeczni doradcy prezydenta, inaczej niż etatowi, nie mają ściśle określonych zadań i zakresu kompetencji. Na tym po prostu polega ta funkcja – doradzają prezydentowi wtedy, kiedy tego potrzebuje – poinformował. – Kindze Dudzie, jak i każdemu ze społecznych doradców, nie przysługują żadne dodatkowe profity, jak np. gabinet, ochrona, środki pieniężne, czy samochód. Nic z tych rzeczy – dodał.

Tymczasem zdaniem Magdaleny Środy Kinga Duda "dała się wciągnąć w polityczną grę tatusia". "I w jakiej to sprawie posłuszna i nijaka pani Kinga może doradzać tatusiowi, który w 100% zależny jest od Kaczyńskiego" – dopytuje.

Przy okazji publicystka krytykuje także Andrzeja Dudę oraz pierwszą damę: "Po co jej były te zagraniczne studia?? Wystarczyło pójść do Akademii Rydzyka. No ale mamy trójcę: serwilistyczny prezydent, milcząca żona i posłuszne, mało rozgarnięte, ale urocze dziecko. Szykuje się na jakaś dynastia?".