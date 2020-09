Rzecznik KO: Jesteśmy gotowi do ewentualnych wyborów

– Niewątpliwie mamy do czynienia z politycznym teatrem, prężeniem muskułów, bo jeszcze żadne decyzje dotyczące dymisji ministrów, jak widać nie zapadły. Mamy jednak do czynienia z poważnym kryzysem, rzeczywistym rozpadem większości rządowej. Jeśli za tym pójdą dymisje ministrów, to będzie można mówić o rządzie mniejszościowym, kompletnej utracie sterowności – mówi w rozmowie z Onetem rzecznik Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec.

– Na razie mamy do czynienia z utratą stabilności koalicji i większości, dawniej Zjednoczone Prawicy. Czyli utratę sterowności przez Jarosława Kaczyńskiego, który już nad tym nie panuje, nie kieruje tym gronem. Natomiast rząd jeszcze istnieje do momentu, w którym wyjdą z tego rządu lub zostaną wyrzuceni ministrowie tych buntowników – dodaje polityk.

KO rozważa teraz różne scenariusze. – Oczywiście nie boimy się tych pokrzykiwań o możliwych wcześniejszych wyborach. Do tych wyborów będziemy przygotowani. Jesteśmy świeżo po dobrej kampanii. Struktury są gotowe i jesteśmy w stanie do tych wyborów stanąć – zapewnił rozmówca Onetu.

Czytaj także:

Fogiel: Solidarna Polska stanęła w jednym rzędzie z tymi, którzy atakują PiSCzytaj także:

Porozumienie chce "zracjonalizowania" przepisów ws. ochrony zwierząt