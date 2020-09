"Złość, rozczarowanie i rozpacz". Kosiniak-Kamysz: PiS wprowadza przepisy, które zarzynają rolnictwo

W środę senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wywołała kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Do tzw. Piątki dla zwierząt odnióśł się dziś po raz kolejny prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, jakich poprawej do projektu domaga się jego ugrupowanie. To wycofanie zakazu uboju rytualnego i wprowadzenie okresu przejściowego dla hodowców zwierząt futerkowych.– Zrobimy wszystko, by zatrzymać tę ustawę – zapowiedział.

– Piątka Przeciw Rolnikom wywołała złość, rozczarowanie i rozpacz polskiej wsi. Rolnicy brali kredyty, by przebranżowić się w czasie ASF, inwestowali w gospodarstwa. Zaufali tej władzy, a dziś PiS wprowadza przepisy, które zarzynają rolnictwo – mówił.

– Jutro odbędzie się tu wysłuchanie publiczne w sprawie tej morderczej dla polskiego rolnictwa ustawy. Chcemy oddać głos polskiej wsi, rolnikom i organizacjom rolniczym – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj także:

Nocne spotkanie Ziobry z Kaczyńskim. Rozmowy trwały 4 godzinyCzytaj także:

YouTube usunął wywiad Jaruzelskiej z Ziemkiewiczem