Jakie poparcie ma PiS bez koalicjantów? Najnowszy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć dokładnie na 39,34 proc. głosów i wciąż pozostaje liderem na polskiej scenie politycznej. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,24 proc. Podium zamyka ruch Szymona Hołownia Polska 2050 z poparciem na poziomie 9,91 proc.

Do Sejmu wchodzą jeszcze: Konfederacja – 8,49 proc., Nowa Lewica – 8,35 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 5,72 proc.

Zestawienie zamykają koalicjanci PiS ze Zjednoczonej Prawicy. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry może liczyć na poparcie 2,35 proc. badanych, natomiast Porozumienie Jarosława Gowina jedynie na 0,69 proc.

"Ziobro ani Gowin nie są Kaczyńskiemu potrzebni do tego, by przodować w sondażach. PiS bez koalicjantów może bowiem liczyć na poparcie podobne do tego, które notuje od miesięcy" – komentuje wyniki badania "Super Expres".

– I prezes o tym wie, bo inaczej nie dopuściłby do całego zamieszania związanego z ustawą o zwierzętach futerkowych, która była katalizatorem sytuacji – powiedział w rozmowie z dziennikiem politolog, prof. Rafał Chwedoruk.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21–22 września 2020 roku na próbie 1076 dorosłych Polaków.

