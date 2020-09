Pedofilia w polskim Kościele. Polacy wskazali, kto i jak powinien ponieść odpowiedzialność

Według wyników sondażu większość badanych (43,3 proc.) chce, aby za przypadki tuszowania pedofilii odpowiadał konkretny biskup, nie zaś cały Episkopat. Respondenci wskazali, że powinien on zostać zawieszony aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Zbiorową odpowiedzialność wszystkich biskupów postuluje jedynie 16,8 proc. pytanych. Z kolei 26,7 proc. Polaków uważa, że to papież powinien rozwiązać sprawy dotyczące tuszowania przestępstw seksualnych wobec nieletnich w polskim Kościele. Jako konkretne rozwiązanie wskazują tutaj powołanie specjalnej komisji.

Wyniki sondażu skomentował kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. – To jest bardzo zdroworozsądkowe podejście do tego problemu. Widać, że respondenci mają oczekiwania, by ewentualną odpowiedzialność poniósł jeden konkretny biskup, a nie cały Episkopat – powiedział ks. dr Piotr Studnicki.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który często podnosił kwestię ukrywania przypadków nadużyć seksualnych wśród polskich duchownych, podkreśla, że biskup, z racji swojej posługi, powinien być poza wszelkimi podejrzeniami.

– Biskup powinien być jak żona cezara, poza wszelkimi podejrzeniami. Stoi na czele konkretnej wspólnoty, ma jej przewodzić i ludzie muszą mieć do niego zaufanie. Nie będą go mieli, jeśli zarzuty w stosunku do niego nie zostaną wyjaśnione - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".