Jest nowy szef klubu KO. Zdecydowana przewaga nad rywalką

Na Tomczyka głos oddało 115 parlamentarzystów KO. Jego rywalka, Urszula Augustyn, uzyskała 56 głosów. Jeden oddany głos był nieważny. Cezary Tomczyk na stanowisku szefa klubu KO zastąpił Borysa Budkę, który dotychczas łączył dwie funkcje: właśnie szefa klubu oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

W ostatniej chwili z ubiegania się o funkcję szefa klubu wycofali się Sławomir Neumann i Arkadiusz Myrcha. Obaj przekazali swoje poparcie Urszuli Augustyn.

Cezary Tomczyk jest postrzegany jako członek frakcji Borysa Budki. Z kolei Augustyn należy do "stronnictwa Schetyny".

Nowy szef klubu KO ma 36 lat. W Sejmie zasiada od czterech kadencji. Ma wykształcenie wyższe, z zawodu jest politologiem. W ostatnich wyborach o mandat ubiegał się z okręgu nr 11 (Sieradz). Do Sejmu dostał się uzyskując 44217 głosów. W przeszłości pełnił funkcję rzecznika rządu Ewy Kopacz. "Ma znaczący wpływ na obecną strategię partii. To Tomczyk odpowiadał za kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego i był jednym z tych, którzy przekonali go, by powalczył o Pałac Prezydencki" – opisuje "Wyborcza".

– Chciałem bardzo jasno zakomunikować, że spory zostawiamy za sobą, a idziemy prosto w kierunku przyszłości, żeby budować Koalicję Obywatelską. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że KO jest jedynym projektem, który realnie może przeciwstawić się temu, co dzieje się w Polsce. Jest projektem na przyszłość, który należy pielęgnować i rozwijać – mówił Tomczyk podczas piątkowej konferencji prasowej, jeszcze przed głosowaniem na szefa klubu.

