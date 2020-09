Budka: Nasza wizja opiera się na trzech fundamentalnych słowach

Podczas Rady Krajowej PO przewodniczący Borys Budka podkreślił, że wizja państwa jaką ma jego ugrupowanie opiera się na trzech fundamentalnych słowach – jawność, niezależność i partnerstwo.

– Władza nie może niczego ukrywać przed obywatelami, dlatego wprowadzimy pełną jawność majątków osób publicznych i ich rodzin. Wprowadzimy jasne zasady dotyczące zatrudniania w spółkach skarbu państwa i wreszcie: jasne zasady jawności zawieranych umów w sektorze publicznym – zapowiedział. Budka przekonywał, że "już nigdy nie będzie tak, że spółki skarbu państwa służą kolesiom". – Już nigdy nie będzie tak, że politycy, by ukrywać swoje majątki, będą przepisywać działki na żony. Zmienimy to – zapowiedział.

Lider PO mówił, że Polska potrzebuje niezależnych instytucji, dlatego jak jego partia dojdzie do władzy, to rozdzieli funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. – Dziś prokuratura zamiast zajmować się przestępcami, służy do rozgrywek politycznych. Nie mam na myśli tylko rozgrywek z opozycją czy niepokornymi obywatelami, ale również, co pokazały ostatnie dni, służy rozgrywkom wewnątrz obozu władzy. Gwarantem sprawnego państwa, braku bezkarności polityków jest niezależny prokurator generalny, oddzielony od politycznej funkcji ministra sprawiedliwości. Do tego doprowadzimy – oświadczył.

Kolejna propozycja przedstawiona przez Budkę dotyczyła wprowadzenia Centrów Pomocy Podatnikom. – Relacje z obywatelami należy oprzeć na zaufaniu. Należy zlikwidować myślenie o obywatelach, o ludziach, ludziach ciężko pracujących, o przedsiębiorcach w kategoriach przestępców. Należy zamienić represyjny aparat państwowy, skarbowy, który dzisiaj poluje na uczciwych ludzi, w centra pomocy podatnikom, oprzeć relacje państwo-obywatel na zaufaniu. Zmienimy filozofię państwa. Państwo nie będzie ścigać uczciwych obywateli, będzie tym obywatelom pomagać – mówił.

W swoim wystąpieniu Borys Budka przekonywał, że Platforma Obywatelska była i jest reprezentantem ludzi ciężko pracujących. – By to zagwarantować musimy działać wspólnie i być zjednoczeni – podkreślał.

– W chwili próby władza oblała egzamin. Ale zdali go ludzie. Odbudujemy państwo bezpieczne i ufające swoim obywatelom – zapowiedział.

