"Większość posłów to ciemna masa". Bosak nie przebiera w słowach

W Warszawie odbywa się dziś kolejny protest rolników przeciwko ustawie Prawa i Sprawiedliwości na temat ochrony zwierząt. Propozycja partii rządzącej zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego

W demonstracji wzięli m.in. liderzy Konfederacji. Wśród nich Krzysztof Bosak, który wygłosił mocne przemówienie. Jak podkreślił, jego ugrupowanie jest chyba jedyną siłą polityczną opozycji, która od początku zachowuje się "tak, jak trzeba w Sejmie", a więc "protestuje przeciwko przepisom uderzającym w polską gospodarkę, w prawa ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą".

– Stajemy też w obronie zdrowego rozsądku i normalnych zasad moralnych, bo pod fałszywą argumentacją etyczną przedstawia się obecnie likwidacje sporej części polskiego rolnictwa i uderza w całe polskie rolnictwo. Rolnictwo to system naczyń połączonych i nie da się zlikwidować 2/3 polskiego drobiu i kilkudziesięcizzW Warszawie odbywa się dziś kolejny protest rolników przeciwko ustawie Prawa i Sprawiedliwości na temat ochrony zwierząt. Propozycja partii rządzącej zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uryubojutualnegou procent eksportu polskiego bydła, nie uderzając zarazem w przemysł mięsny i transport czy firmy dostarczające maszyny dla rolnictwa – tłumaczył Krzysztof Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego wyraził poglad, że większość posłów "to niestety ciemna masa, która kompletnie tego nie rozumie". – Która głosując nie znała danych, a jak im te dane pokazywaliśmy to im nie wierzyła i myślała że to jest jakiś lobbing. No naprawdę mamy do czynienia z jakimś totalnym otumanieniem – mówił.

Czytaj także:

Dostał pytanie o nowego ministra. Puściły mu nerwyCzytaj także:

"To skandal". Zaskakujący głos polityka PO w obronie Konfederacji