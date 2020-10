Gowin: W polityce trzeba umieć zapominać

Lider Porozumienia w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu zapytany został o słowa Jarosława Kaczyńskiego, w których ten odnosił się do jego powrotu do rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził wówczas, że będzie on "trudny dla działaczy PiS".

– Bieg wydarzeń pokazał, że w kwietniu i maju miałem rację. Doprowadziłem do legalnych i uczciwych demokratycznych wyborów, a mandat prezydenta Andrzeja Dudy nie może być kwestionowany – odparł Jarosław Gowin, który w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego będzie wicepremierem i szefem nowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. – Zadra u polityków PiS? W polityce trzeba umieć zapominać – stwierdził przyszły wicepremier.

Gowin podkreślił, że tak samo, jak testem odpowiedzialności byłą zdolność do przezwyciężenia kryzysu, w jakim znalazła się niedawno Zjednoczona Prawica, tak teraz testem odpowiedzialności będzie możliwość współpracy.

