Tomczyk: Rząd ukrywa afery, których skala jest ogromna

Politycy Koalicji Obywatelskiej wystąpili w Sejmie na wspólnej konferencji prasowej. Zapowiedzieli, że chcą pokazać, "jaki jest stan rzeczy" w poszczególnych resortach.

– Wiemy doskonale, że ten rząd ukrywa afery. Wiemy, że skala tych afer jest ogromna. Pewnie w ciągu ostatnich pięciu lat to ponad 100 afer o łącznej kwocie manipulacji czy nawet czasami kradzieży, które przechodzą już w miliardy złotych. Naszym zadaniem w opozycji jest pokazać, jak wygląda prawda – stwierdził Tomczyk.

Według niego "PiS próbuje scalić partię z państwem". – Mamy do czynienia z rekonstrukcją rządu, która jest rekonstrukcją nieprawdziwą, bo na miejsce likwidowanych resortów powoływane są urzędy tylko po to, by na ich czele mogli stanąć kolejni nominaci PiS – przekonywał.

Zapowiedział kontrolę poselską ze strony posłów KO w następujących resortach: sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, aktywów państwowych, gospodarki morskiej oraz w Inspektoracie Uzbrojenia.