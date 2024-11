"Trochę się bałem, co Radek powie". Sikorski znał wyniki wcześniej

W głosowaniu w prawyborach Koalicji Obywatelskiej na kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej głos oddało 22,126 osób. Rafał Trzaskowski uzyskał 74 proc. głosów, podczas gdy Radosław Sikorski 25 proc. To oznacza zdecydowane zwycięstwo włodarza stolicy.

"Ludzie prezydenta Warszawy są zadowoleni z deklaracji wsparcia ze strony Radosława Sikorskiego. Szef MSZ ma zaproszenie do sztabu wyborczego nowego kandydata KO. Ale to raczej kurtuazyjna propozycja" – podaje nieoficjalnie Wirtualna Polska.

– Radek zachował się pięknie. Szczerze mówiąc, trochę się bałem, co powie na scenie – mówi jeden z posłów KO, zwolennik Trzaskowskiego. – Na szczęście jednak Radek zdążył przetrawić wyniki prawyborów, dostał je wcześniej. Zachował się jak dojrzały facet, a nie gość, który chciałby dramy. Dobrze, że się wszystko tak skończyło – dodaje informator.

Otoczenie włodarza Warszawy jest zadowolone. – Mandat Rafała jest piekielnie mocny. Nikt nie może już podważać jego pozycji – komentują jego współpracownicy. "To wyraźna aluzja m.in do osób spoza partii koalicyjnych – takich jak Roman Giertych – które podważały kompetencje prezydenta Warszawy i – jak podkreślali ludzie Trzaskowskiego – "grały nieczysto" na rzecz ambitnego i ofensywnego szefa MSZ" – opisuje WP.

– Oni nie mają zaproszenia do sztabu – stwierdził jeden ze stronników przyszłego kandydata KO.

Silny mandat

– Zgadzam się z Rafałem Trzaskowskim, że prawybory wyłoniły naszego mocniejszego kandydata. Tak też jest w prawyborach amerykańskich. Zaręczam, że jakiekolwiek by były nieporozumienia przez te dwa tygodnie, to od soboty będziemy absolutnie zjednoczeni wokół naszego kandydata – zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Bosacki.

W obozie Trzaskowskiego słychać głos triumfu i deklaracje ciężkiej pracy w kampanii wyborczej. –– Rafał ma bardzo mocny mandat, ale Radka Sikorskiego było trudno pokonać. Myślę, że to Rafała tylko wzmocni – ocenia Cezary Tomczyk, jeden z najbliższych współpracowników włodarza Warszawy. Wiceminister obrony dodaje, "ta siła Radka z prawyborów przejdzie na Rafała". – My teraz wszyscy bijemy się wspólnie. Bijemy się o to, by wygrać z PiS-em najpierw pierwszą, a później drugą turę wyborów prezydenckich – mówi Tomczyk.

