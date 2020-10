Ważny apel premiera w Brukseli

Podczas konferencji prasowej w Brukseli premier Morawiecki oświadczył, że polska polityka wobec Białorusi stała się po tej Radzie Europejskiej polityką europejską, polityką Unii Europejskiej.

– Tutaj wobec Białorusi mamy pewne, bardzo konkretne propozycje. Pozytywny plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi. Ten plan zaprezentowałem wczoraj. Po długiej debacie, która toczyła się do późnych godzin nocnych ten plan został również przyjęty przed Radę Europejską i Rada Europejska zadaniowała Komisję Europejską z tego punktu widzenia. Zadaniowała, aby ten plan rozwijać i ubrać w konkretne projekty, konkretne programy – poinformował szef polskiego rządu. Z informacji przekazanej przez premiera wynika, że odblokowany został proces nakładania sankcji wobec tych osób, które są winne przemocy i fałszerstw na Białorusi.

– Z jednej strony pozytywny plan dla Białorusi a z drugiej sankcje. Cała Unia Europejska nie uznaje wyników sfałszowanych wyborów na Białoursi. Jednocześnie podniosłem sprawę Nawalnego, który już na szczęśćie wraca do zdrowia – mówił dalej Morawiecki. – Wspomniałem o tym na RE, żeby spojrzeć na to z kim różne kraje próbują robić interesy wzmacniające jednocześnie potencjał zbrojeniowy i agresywny Rosji. Zaapelowałem również, zwłaszcza w kontekście sprawy pana Nawalnego, o wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Nord Stream 2 to jest element geopolityki prowadzony z konsekwencją przez Federację Rosyjską. Rosja prowadzi swoją agresywną politykę na najróżniejsze sposoby, od agresji militarnej z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Gruzji, Ukrainy, poprzez trucie obywateli, sankcje ze swojej strony, embargo gospodarcze, wojny handlowe – wskazywał premier.



