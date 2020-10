Mazurek zapytał Lubnauer o długi Nowoczesnej. Rozbrajająca odpowiedź

Była szefowa Nowoczesnej była dziś gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF FM. Dziennikarz zapytał Lubnauer o to, ile obecnie wynoszą długi jej ugrupowania. Posłanka udzieliła rozbrajajacej odpowiedzi.

– Nie mam zielonego pojęcia – odparła Lubnauer. Jak podkreśliła, jest to właśnie "ta dobra sytuacja", że nie jest obecnie ani przewodniczącą, ani skarbnikiem.

– Współpracuję z Adamem Szłapką, natomiast tak już jest, że sprawami finansowymi zajmują się określone osoby w partii – wyjaśniła.

Przypomnijmy, że na długi Nowoczesnej składa się m.in. kredyt w banku PKO, a także ok. 2 mln zł za nieprawidłowe rozliczenie wyborcze. Partia straciła też państwowe subwencje, przysługujące partiom znajdującym się w Sejmie – co roku to około 6 mln zł.

