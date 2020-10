Ziemkiewicz: You Tube idzie na totalne gangsterstwo

Monika Jaruzelska przeprowadziła kolejny wywiad z publicystą "Do Rzeczy" Rafałem Ziemkiewiczem. "Ponieważ YouTube wciąż nie przywrócił odcinka z @R_A_Ziemkiewicz, jutro nagrywamy kolejny z tym samym Gościem" – przekazała kilka dni temu Jaruzelska na Twitterze.

Szybko okazało się, że jednak i tym razem You Tube utrudnia Jaruzelskiej jej działalność. Zanim jeszcze wywiad został opublikowany, serwis uznał, że "z uwagi na nieodpowiednie treści" wyłączy monetaryzację programu.

"@YouTubew walce ze mną i @Jaruzelska_Midzie na totalne gangsterstwo. Już wyłączył monetyzację linku do naszej nowej rozmowy "z uwagi na nieodpowiednie treści", mimo że tych treści jeszcze tam nie ma, pojawią się dopiero dziś o 20.00" – stwierdził Ziemkiewicz.

You Tube przeciwko programom z Ziemkiewiczem

Córka komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego nagrywa i publikuje na swoim kanale "Towarzyszka panienka" w serwisie YouTube.com wywiady ze znanymi postaciami życia publicznego. Przed kilkoma miesiącami jej gościem był publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Rozmowa dotyczyła jego książki "Cham niezbuntowany". Jakiś czas temu autorka wywiadu przekazała informację o jego usunięciu.

"Po 3 miesiącach od premiery, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen)" – napisała Jaruzelska na początku tygodnia i zaapelowała: "Nie poddawajmy się, pomyślmy co możemy zrobić". Odwołanie zadziałało. "Bitwa wygrana, co niestety nie oznacza wygranej wojny... Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i wsparcie" – poinformowała w środę 23 września Monika Jaruzelska.

Materiał powrócił, ale nie na długo. Kilka dni później Jaruzelska napisała na Twitterze: "Ewidentnie ktoś próbuje zablokować odcinek z @R_A_Ziemkiewicz. Po mojej interwencji, kilka dni temu, @YouTube przywrócił ten film, aby po dwóch dniach ponownie go usunąć. Rozumiecie coś z tego?".