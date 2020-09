Ziobro: Polska musi być oazą wolności w Europie i dawać przykład

– Atakują środowiska zwłaszcza osób wierzących, atakują ludzi, którzy modlą się w Kościołach. Organizują również uliczne, obsceniczne zachowania czy też napadają na pro-liferów, wręcz stosując metody związane z siłą fizyczną. Była słynna historia w Poznaniu, wybór miss gejów bodaj. Tam kilkuset zebranych ludzi, w większości jak sądzę przedstawicieli właśnie tych środowisk, oklaskiwało transwestytę, który pozorował podrzynanie gardła wybitnemu polskiemu pasterzowi, przedstawicielowi Kościoła. To rzecz ohydna. Nie słyszałem wtedy protestów ze strony ambasadorów wobec tego rodzaju agresji – mówił prokurator generalny, odnosząc się do listu ambasadorów, jaki został opublikowany przez amerykańską ambasadę.

– My chcemy żyć w kraju, w którym są różni ludzie, mają różne poglądy, różne też wybory osobiste. Nikt nikomu nie zagląda w cztery ściany. Każdy ma pełną wolność, również środowiska homoseksualne mogą się zrzeszać, mają własne biblioteki, domy kultury, kluby. Mają pełną swobodę. Tylko oni dziś chcą nam, czyli pozostałej części Polaków, narzucić swoje wartości, domagają się, abyśmy wszyscy je przyjęli. Można powiedzieć, że wkraczają do sypialni dzieci, Polaków i domagają się, by rodzice uczyli swoje dzieci tego, z czym się nie zgadzają, co uznaliby za demoralizację. I temu będziemy się sprzeciwiać – zapewnił Zbigniew Ziobro.

Szef Solidarnej Polski chciałby, aby nasz kraj był "oazą wolności": – My będziemy chronić Polaków przed tego rodzaju zachowaniami, też przed cenzurą, która jest narzucana w związku z poprawnością polityczną. Polska musi być oazą wolności w Europie i dawać dobry przykład.

