"Na 99 proc. Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie"

Podczas konferencji prasowej przed resortem zdrowia, Andrusiewicz poinformował, że na " 99% Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie". – Więc wszystkich państwa też uczulam, że po północy z piątku na sobotę w Warszawie będą obowiązywać, wszystko na to wskazuje, maseczki – mówił rzecznik.

Jutro minister zdrowia ogłosi nową listę powiatów znajdujących się w strefie żółtej i czerwonej.

Mamy 3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podał w środę rano resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało także o 75 ofiarach śmiertelnych COVID-19 w Polsce. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii w Polsce.

3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50), lubuskiego (12) – podaje Ministerstwo Zdrowia.

"Na dziś ten bufor łóżkowy jeszcze jest"

W trackie konferencji prasowej Andrusiewicz przekonywał, że bardzo ważna jest koordynacja szpitali na poziomie województwa. – Nie może dochodzić do sytuacji, że pacjenci czekają w karetkach na obsłużenie na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć – mówił.

– Wspólnie z ekspertami pochylamy się nad tym tematem, jak udrożnić wszystkie ścieżki, żeby pacjent jak najszybciej, od momentu zabrania przez karetkę, trafiał we właściwe miejsce. Jeżeli ma być zdiagnozowany, to na diagnostykę, jeżeli już jest zdiagnozowany, to na łóżko szpitalne – przekonywał rzecznik MZ.

Zaznaczył również, że działania prowadzone są z wyprzedzeniem. – Po danych widać, że bufor (łóżek szpitalnych i respiratorów - PAP) nadal jest, ale jeżeli to będzie postępować w takim tempie i jeżeli duże grupy społeczne nie zaczną się stosować do apeli o dystans i maski, to sami ściągniemy na siebie negatywne scenariusze.

– Jeżeli ktokolwiek nie będzie miał maseczki tam, gdzie powinien ją mieć, to jest to brak dbałości o życie i zdrowie pozostałych obywateli – dodał.