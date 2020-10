"Nie uważa Pan, że to kuriozalne?". Łepkowska napisała do Kaczyńskiego

"Gazeta Wyborcza" zarzuca Przemysławowi Czarnkowi, że chory na COVID-19 odwiedził w szpitalu znajdującą się w ciężkim stanie babcię. Poseł PiS kolejny raz odpowiadział krytykom i pokazał decyzję wojewody. "Wyborcza" napisała, że Czarnek w sobotę odwiedził w szpitalu babcię, a w poniedziałek okazało się, że ma koronawirusem. Dziennik powiązał ten fakt z zakażeniami w placówce. Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie wydał w tej sprawie oświadczenie, informując, że wskazanie źródła zakażenia jest niemożliwe.

W piątek Czarnek opublikował na swoim Twitterze decyzję wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Wynika z niej, że osoba postronna w uzasadnionych przypadkach może otrzymać zgodę na przebywanie na terenie placówki leczniczej, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jednak dla Łepkowskiej te fakty nie mają większego znaczenia. Na swoim profilu na Facebooku scenarzystka opublikowała list otwarty skierowany do wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chce, aby polityk wpłynął na zmianę przyszłego ministra edukacji.

"Tydzień temu poseł Przemysław Czarnek, mający zostać ministrem odpowiedzialnym za edukację i naukę wziął z Pana przykład i pokazał, podobnie jak Pan 10 kwietnia, że jego ból jest lepszy, niż ból tysięcy Polaków, których nie wpuszczono w ostatnich miesiącach do szpitali czy domów opieki, by mogli pożegnać się ze swoimi bliskimi, by mogli być z nimi w chwili ich śmierci. Którym odebrana została jedna z podstawowych ludzkich potrzeb i powinności - towarzyszenia najbliższym w przejściu na drugą stronę... Pan Poseł "załatwił" sobie wizytę u cieżko chorej Babci, bo dyrektor szpitala uznał to za uzasadnione szczególnie ważnymi okolicznościami" – pisze oburzona Łepkowska.

"To naprawdę straszne, że ludzie władzy nadal uważają, że wolno im więcej i mogą dawać zły przykład zamiast świecić dobrym. Że stało się to normą i nikt nie oczekuje już chyba, że kogokolwiek z nich spotka za to kara. Ale ten człowiek będzie za kilka dni odpowiadał za edukację i naukę! Nie uważa Pan, Panie Prezesie, że to kuriozalne? Bo przecież swoją wizytą w szpitalu pokazał, że nie wierzy w naukę, w rzetelną wiedzę, że ma to gdzieś - bo gdyby wierzył, że należy szczególnie chronić przed zakażeniem ludzi starszych i osłabionych to nie powinien przecież przekroczyć progu szpitala! Gdyby nadawał się na ministra edukacji, to by zdawał sobie sprawę, że jednym z filarów wychowania jest dawanie dobrego przykładu!" – scenarzystka nie kryje wzburzenia.

I podsumowuje: "Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, wiec proszę nie odpowiadać. Po prostu proszę coś w tej sprawie zrobić. Coś słusznego i właściwego. Jest Pan przecież teraz nie tylko prezesem rządzącej partii ale i wicepremierem. Byłoby dobrze, gdyby jedną z pierwszych Pana decyzji było wycofanie nominacji Przemysława Czarnka. Na pewno macie na ławce rezerwowych kogoś bardziej odpowiedniego do pełnienia tej funkcji".

