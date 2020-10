"To szaleństwo. Nie wiem co się dzieje". Wzruszająca reakcja Świątek

– Nie wiem, co się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że wreszcie moja rodzina tu jest ze mną – mówiła Świątek tuż po wygranej podczas krótkiej konferencji prasowej. Tenisistka przyznała, że nie czuje się dobrze podczas przemówień i jest w szoku. Jak mówiła, nie dociera do niej to, co właśnie się stało.

– Starałam się dziś grać przede wszystkim agresywnie. Tak jak w pierwszej rundzie. Jednak bardzo się stresowałam, stąd w pewnym momencie było ciężko, ale udało mi się wrócić do dobrej gry – mówiła tenisistka. – To szaleństwo. Co roku oglądałam, jak Rafa Nadal podnosił tu trofeum, a teraz sama to robię – dodała.

Podziękowała też swojemu sztabowi szkoleniowemu oraz ojcu, byłemu wioślarzowi za to, że nauczył ją, jak być profesjonalnym sportowcem. – Kocham go. Nauczył mnie wszystkiego – mówiła o ojcu Świątek. Ojciec oraz siostra tenisistki oglądali finał z trybun.

Historyczny sukces

Iga Świątek wygrała turniej French Open i jako pierwsza w historii osoba z Polski zdobyła wielkoszlemowy tytuł w singlu. 19-letnia tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Iga Świątek dołączyła do Jadwigi Jędrzejowskiej i Agnieszki Radwańskiej w gronie jedynych osób z Polski, które dotarły do finału turnieju tej rangi w singlu. Żadna z jej poprzedniczek nie sięgnęła po tytuł. Tenisistka jest 54. rakietą świata, a najwyżej w karierze dotychczas była na liście WTA na 48. pozycji (luty 2020). W poniedziałek po raz pierwszy awansuje do czołowej "20". Będzie wówczas 17. rakietą świata.

