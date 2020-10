"Za Adriana Iga wygrywa". Bezcenna odpowiedź prezydenta

"Niesamowity, historyczny sukces @iga_swiatek w #rolandgarros2020. Ten dzień przechodzi do historii Polski, polskiego sportu i polskiego tenisa. Dziękujemy! Gratulujemy z całego serca i bijemy brawo na stojąco Pani Igo!" – Andrzej Duda nie kryje radości z wielkiego sukcesu 19-latki z Raszyna.

Iga Świątek wygrała turniej French Open i jako pierwsza w historii osoba z Polski zdobyła wielkoszlemowy tytuł w singlu. 19-letnia tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Tymczasem jedn z internautów stwierdził: "Za Kwaśniewskiego weszliśmy do NATO i EU, za Adriana Iga wygrywa RG. Każdy ma swoje zasługi...". Autor komentarza ewidentnie nie jest zwolennikiem obecnego prezydenta.

Na odpowiedź Andrzeja Dudy nie trzeba było długo czekać. "Pamięć dobra ale wybiórcza, jak to u was. Za mojej prezydentury NATO wreszcie przyszło do Polski. Ale tego to pewnie nie chcieliście;-)" – odpisał ironicznie prezydent.

Triumf Świątek

– Ktoś kto nie był faworytem, wygrał turniej. To niesamowite – powiedziała szczęśliwa Świątek tuż po zwycięstwie. – Czuję się pewnie na korcie, a to zapewne dzięki mojemu ojcu, który przekazywał mi swoje doświadczenie (...) On nauczył mnie wszystkiego, kocham go – mówiła niezwykle wzruszona tenisistka.

Iga Świątek dołączyła do Jadwigi Jędrzejowskiej i Agnieszki Radwańskiej w gronie jedynych osób z Polski, które dotarły do finału turnieju tej rangi w singlu. Żadna z jej poprzedniczek nie sięgnęła po tytuł. Tenisistka jest 54. rakietą świata, a najwyżej w karierze dotychczas była na liście WTA na 48. pozycji (luty 2020). W poniedziałek po raz pierwszy awansuje do czołowej "20". Będzie wówczas 17. rakietą świata.

