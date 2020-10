Moskal: Ardanowski najwyraźniej nie odrobił pracy domowej

– Negocjacje koalicyjne też charakteryzowały się tym, że musieliśmy w koalicji powiedzieć – sprawdzam. Czy jako grupa mamy te same cele, o których mówimy od jakiegoś czasu i czy jesteśmy wobec siebie lojalni. Okazało się, że nie wszyscy. (…) Ale wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi. (...) Ardanowski, jako członek PiS został zawieszony w związku ze swoimi działaniami. Była pewna zasadnicza niezgodność w jego działalności, ale też Ardanowski najwyraźniej nie odrobił pracy domowej, on nie przeczytał zapisu ustawy, którą proponujemy – stwierdził Moskal, odnosząc się do krytyki byłego ministra rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski głośno mówi o tym, że "Piątka dla zwierząt" to ustawa szkodliwa, która powinna zostać wycofana z prac w parlamencie i nie powinna wejść w życie.

Czytaj także:

Ardanowski napisał do senatorów PiS: Ta ustawa musi zostać odrzucona

– W kontekście procedowania ustawy w Sejmie – to, jak marszałek Grodzki organizuje dyskusje wokół tej ustawy, jest skandaliczne. Dopuszcza do głosu osoby oskarżone o maltretowanie zwierząt. (...) Przygotowujemy szereg poprawek – np. kwestie odszkodowań, kwestie techniczne, legislacyjne, numeracja, kwestia uboju rytualnego, będzie zwiększenie vacatio legis – zapowiedział szef Forum Młodych PiS.

Gość Telewizji Republika stwierdził: – W 2017 roku podobna ustawa została wprowadzona do Sejmu. Próbujemy, mam nadzieję, że tym razem bardziej skutecznie, wprowadzić zmiany społeczne.

Czytaj także:

"Choroba nie wybiera". Wiceminister zakażony koronawirusem