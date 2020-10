Kwaśniewski: Namawiam wszystkich, by przestrzegać tych trzech zasad

Aleksander Kwaśniewski gorąco apelował do słuchaczy rozgłośni, aby ci przestrzegali zaleceń sanitarnych. – Namawiam wszystkich, żeby 3 zasad przestrzegać: dystans, dezynfekcja, maseczka. To najprostsza i najskuteczniejsza metoda uniknięcia zakażenia – stwierdził. Były polityk komentował również rządową strategię walki z koronawirusem. Zarzucił jednak rządzącym brak konsekwencji.

– Strategia rządzących w walce z pandemią zdaje egzamin? Ja nie wiem która strategia. Było ich wiele. Każdy rząd ma z tym trudności, więc nie chcę być jednostronnie krytyczny, bo łatwo krytykować a trudniej odpowiadać na te nowe wydarzenia – powiedział.

– Jeżeli w kraju od kilku dni mamy ponad 4 tys. albo ponad 5 tys. przypadków dziennie, to nie sposób powiedzieć, że cokolwiek jest pod kontrolą. Tym bardziej, że rządowe prognozy mówiło o ok. 2 tys. dziennych zakażeń – dodał. Były działacz SLD przestrzega również przed niewydolnością służby zdrowia.

– Jeżeli będziemy mieli ok. 5 tys. zakażeń dziennie, to i zagrożenie zawalenia się systemu szpitalnictwa jest bardzo duże. Rząd robi przesadnie dobrą minę do trudnej gry. Oczekiwałbym dużo więcej poważnych komunikatów i apeli – ocenił Kwaśniewski.

Sukces polskiej tenisistki

Były prezydent, fan tenisa, skomentował także niedawny sukces Igi Świątek. Polska zawodniczka wygrała w sobotę tenisowy turniej Roland Garros.

– Jak krążyłem po świecie, to najlepsze są spotkania z taksówkarzami. Jak pytają, skąd jesteś, no z Polski, to wtedy 3 nazwiska: wcześniej był papież i Boniek i Lato. W ostatnim okresie: Lewandowski i Radwańska. Myślę, że w tej chwili będzie to Świątek – stwierdził Kwaśniewski.

– Jest naturalna, nikogo nie udaje. 19-latki zazwyczaj są dość naturalne i wyluzowane. Teraz musi zderzyć się z zainteresowaniem medialnym i presją. Mam nadzieję, że nie przesadzi ze swoją medialną aktywnością – dodał.

