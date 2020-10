Radny PiS krytykuje Trzaskowskiego. "Nie poradził sobie"

Zdaniem radnego PiS, prezydent Warszawy zaniedbał przygotowania do walki z pierwszą falą koronawirusa. Jego zdaniem teraz może być podobnie. – Na ostatniej Radzie Warszawy radni PO woleli się zajmować omawianiem nieistniejącej ustawy o podziale Mazowsza, niż kwestiami związanymi z pandemię. Obecnie tematu nie da się uniknąć, wobec czego taki punkt pojawi się na najbliższej sesji. Żadnych dokumentów na razie nie przedstawiono, natomiast wszelkie zapowiedzi i informacje publiczne bardzo przypominają to, co słyszeliśmy pół roku temu, czyli że Warszawa jest w pełni przygotowana. Tymczasem, jak już wiemy, przygotowanie miasta do pierwszej fali epidemii pozostawało wiele do życzenia, prezydent Trzaskowski nie poradził sobie z kwestiami, z którymi poradzili sobie włodarze innych miast, np. pilnowania limitów miejsc w komunikacji miejskiej – stwierdził.

Zdaniem Klimiuka prezydent Warszawy nie przedstawił konkretnych rozwiązań na najbliższy czas. – Nie usłyszeliśmy na razie pomysłów, jak naprawić mankamenty, których byliśmy świadkami. Pan prezydent zapewnia o wystarczającej liczbie łóżek w szpitalach, jednak kluczowe jest to, czy nie zabraknie personelu medycznego do obsługi potencjalnych pacjentów. Prezydent Trzaskowski zdaje się zapominać o tym w swoich wypowiedziach, a to kwestia kluczowa. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji zrehabilituje się i przekażę radnym i mieszkańcom realne informację A nie tylko zapewnienia – mówi nam radny PiS.

Klimiuk odniósł się także do pomysłu Ministerstwa Zdrowia, według którego wojewodowie mają przejąć koordynację w zakresie liczby respiratorów i innego sprzętu potrzebnego do walki o zdrowie Polaków w czasie epidemii koronawirusa. – Moim zdaniem to decyzja porządkowa, wojewoda jest terenowym organem administracji i ma najlepsze rozeznanie w terenie. Oczywiście odpowiedzialność ponosi też samorząd, jednak dotychczasowa współpraca z wieloma samorządami, a często niestety brak współpracy pokazują, że nie do końca na ich pomoc można liczyć. Wobec tego, taka decyzja wydaje się najbardziej racjonalna że względu na bezpieczeństwo pacjentów – podsumował.