Tarczyński punktuje Budkę. "Używając tego cytatu, kompromituje siebie"

We wtorek w Polskim Radiu Jacek Sasin przyznał, że występują problemy w walce z koronawirusem. – Oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego – chcę to podkreślić wyraźnie, części – stwierdził Sasin.

Te słowa na antenie Polsat News skomentował Borys Budka. Jego zdaniem wypowiedź Sasina kompromituje go nie tylko "jako polityka, ale także jako człowieka". Polityk PO zacytował również fragment Trylogii Sienkiewicza.

– Jest bardzo dobry cytat z polskiej literatury: kończ waść, wstydu oszczędź. Pan Sasin wreszcie powinien to zrozumieć, że tego typu wypowiedzi dyskwalifikują go jako polityka – powiedział w "Graffiti" Budka.

Do słów przewodniczącego PO odniósł się we wpisie na Twitterze Dominik Tarczyński. Wskazał, że polityk opozycji błędnie zrozumiał znaczenie cytatu z Sienkiewicza. W rzeczywistości bowiem przytoczenie słów Kmicica oznaczałoby, że to Budka prosi Sasina o zakończenie pojedynku na argumenty, który przynosi wstyd politykowi PO.

"Pan @bbudka przywołując Kmicica prosi wicepremiera @SasinJacek, aby zakończył polityczny pojedynek który przynosi wstyd przewodniczącemu PO. Kmicic wiedział, że się kompromituje i dlatego prosił o zakończenie pojedynku.Budka nie wie, że używając tego cytatu kompromituje siebie" – napisał eurodeputowany PiS.

