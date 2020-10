"Czego, k***a, nie rozumiecie?". Działaczka Strajku Kobiet atakuje TK i SN

Marta Lempart w 2016 roku zainicjowała Ogólnopolski Strajk Kobiet i do dziś przewodzi inicjatywie. W ubiegłym roku bez sukcesu kandydowała na stanowisko prezydenta Wrocławia.

Lempart o SN, TK i zdradzie

We wtorek działaczka relacjonowała swoją drogę do Warszawy. We wpisie Lempart krytykuje pracę Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, przypominając, że już niedługo TK będzie zajmować się sprawą aborcji.

„Pamiętacie, jak broniłyśmy i broniliśmy Trybunału Konstytucyjnego? Spacery dla wolnych sądów? Spanie w namiotach pod Sejmem? 15 godzin krzyku pod Senatem? Pamiętacie, jak ludzie spali na schodach Sądu Najwyższego?” – pisze Lempart.

„Co czujecie teraz, gdy teoretycznie wolne media i teoretycznie wolni ludzie nazywają zawieszony przez TSUE twór pt. Izba Dyscyplinarna SN sądem? Gdy kłamią, że to coś wydaje orzeczenia? Gdy idą ręka w rękę z PiS i z telewizją TVPiS, przyklepując nielegalne działania przebranego za sędziego funkcjonariusza Tomczyńskiego, mówiąc tak, jakby ten pan rzeczywiście miał jakąś władzę uchylania immunitetów sędziom?” – pyta działaczka w emocjonalnym wpisie.

„Czy myślicie, że w przypadku politycznego oświadczenia, jakie wypluje z siebie w przyszłym tygodniu magistra Julia Przyłębska, udająca prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, czy to w sprawie ustawy o RPO, czy też naszej – aborcji, będzie inaczej? A potem, znów, kolejne wypociny Tomczyńskiego czy innego przebierańca w SN – czy do tego czasu coś się zmieni?” – pisze Lempart.

„Tak czy siak, jest to zdrada. Bolesna, bo od mniej lub bardziej »Swoich«. Zdrada ciepła, domowa, pachnąca ciasteczkami. Działania tzw. Izby Dyscyplinarnej SN są NIELEGALNE. To, co dzieje się w budynku Trybunału Konstytucyjnego jest NIELEGALNE. Czego, k.wa, nie rozumiecie?” – podsumowuje swój wpis działaczka.

TK zajmie się aborcją eugeniczną

Przypomnijmy, że 22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów ws. aborcji eugenicznej.

Wniosek w tej sprawie złożyli do TK w grudniu 2019 roku posłowie reprezentowani przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego (obaj z PiS). Podobny wniosek wygasł wraz z końcem kadencji poprzedniego parlamentu.

Sprawa dotyczy zbadania zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. dotyczących możliwości aborcji eugenicznej, czyli w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia.

W przypadku uznania przez TK aborcji eugenicznej za niezgodną z konstytucją, przepisy ustawy zostaną uchylone i nie będzie potrzeby, aby sprawą zajmował się Sejm.