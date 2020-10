Minister Niedzielski mówi wprost: Testujemy granice wydolności systemu

Zabezpieczenie seniorów, utrzymanie płynności funkcjonowania gospodarki oraz zapewnienie wydolności służby zdrowia – to priorytety polskiego rządu w walce z koronawirusem. Od 17 września w życie wchodzą nowe restrykcje.

– Wciskamy hamulec z całej siły. To jest konieczne, żeby obronić wydolność systemu opieki zdrowotnej. Pandemia przyspiesza. A to przyspieszenie ma charakter wykładniczy. Nowe mapy stref żółtych i czerwonych to potwierdzają. W strefach czerwonej znalazły się 152 powiaty czyli blisko połowa Polski. Liczba ludności w tych powiatach przekracza 70 proc. ludności Polski – podkreślał minister.

Niedzielski podkreślił, że sytuacja jest na tyle poważna, że wprowadzenie nowych restrykcji jest uzasadnione. – Głównym tematem dyskusji były szkoły. One nie generują dużych ognisk, ale dzieci przynoszą te zachorowania do osób starszych. Mamy działania że te działania dotyczące edukacji, to będą te elementy które pzwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie pozwolą wirusowi na rozprzestrzenianie się – mówił.

Minister apelował do rodaków, aby w miarę możliwości ograniczyli interakcję ze swoimi znajomymi i rodziną.

– Musimy mieć świadomość że testujemy granice wydolności systemu. Jeżeli ten hamulec nie zostanie skutecznie naciśnięty, to scenariusze które nas czekają, mogą być niestety bardzo groźne. Żeby tego uniknąć, to jest właściwy moment, żeby nacisnąć hamulec – podkreślał.

