Wzrost liczby zakażonych. Ważna decyzja ws. karetek na Mazowszu

Obsługująca rejon stołeczny Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie dysponuje 80 zespołami ratownictwa medycznego, w tym m.in. 12 specjalistycznymi ZRM i 62 zespołami podstawowymi.

Uruchomiono dodatkowo karetki covidowe

Jak poinformował PAP Piotr Owczarski z "Meditransu", w związku z wybuchem drugiej fali pandemii WSPRiTS uruchomiła w piątek dwa dodatkowe tzw. ambulanse covidowe. Karetki zostały skierowane wyłącznie do obsługi transportów pacjentów realizowanych na zlecenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

– Karetki covidowe są odpowiedzialne za odbiór pacjenta z podejrzeniem zakażenia lub ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem ze szpitala lub z domu pacjenta i przewiezienie go do lecznicy specjalistycznej, która zajmie się jego leczeniem – powiedział Owczarski.

Dodał, że aby zminimalizować zagrożenie tzw. karetkę covidową obsługuje jedna osoba: kierowca – ratownik. – W związku z coraz trudniejszą sytuacją i wzrostem liczby zakażonych od dzisiaj uruchomiliśmy dodatkowo dwie karetki covidowe. Oznacza to, że w rejonie obsługiwanym przez WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie pracują już cztery tzw. karetki covidowe – przekazał.

Podkreślił, że ambulanse wyposażone są m.in. w defibrylator transportowy, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, czy respirator transportowy. – Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i regionu wkrótce do Warszawy trafi 10 nowych ambulansów –zapewnił.

Zapytany o czas dojazdu karetek covidowych i karetek zwykłych zaznaczył, że karetki covidowe służą do transportu chorych, który jest wykonywany na zlecenie lekarzy POZ i "zdarza się, że taki transport odbywa się np. z Wołomina do Sochaczewa, lub z Warszawy do Lublina".

Ile czasu karetka jedzie do pacjenta

Owczarski dodał, że co do pozostałych ambulansów czas dojazdu regulują odpowiednie przepisy. Dodał, że od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego średni czas dotarcia nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

– Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza takim miastem – powiedział.

Owczarski zaznaczył, że w przypadku karetek "Meditransu" czas dojazdu zazwyczaj nie przekracza 8 minut. Na czas dojazdu nie wpłynął też wzrost liczny zakażeń koronawirusem.

Dodał, że w rejonie obsługiwanym przez WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie notowane jest pół tys. interwencji na dobę. – Każdego dnia 50-60 wyjazdów ambulansów niecovidowych dotyczy pacjentów, którzy zadzwonili na numer 999 lub 112 i poprosili o wysłanie do nich ambulansu z powodu podejrzeń zakażeniem się koronawirusem COVID-19 – powiedział Owczarski.

Zaznaczył, że chodzi o pacjentów, u których pojawiają się kłopoty z oddychaniem, duszności lub inne uciążliwe dolegliwości. – Takie interwencje stanowią 10 proc. wszystkich zdarzeń – powiedział. Z kolei – jak zaznaczył – transporty pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem tzw. karetkami covidowymi dotyczą 50 pacjentów dziennie.

Owczarski przypomniał, że obecnie liczba interwencji warszawskiego pogotowia ratunkowego wzrosła o około 30 proc. w porównaniu do wiosennej fali pandemii. Zwrócił również uwagę na trudności ze znalezieniem miejsc w szpitalu dla przywiezionych pacjentów.

