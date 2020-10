Wstrząsająca relacja ze szpitala w Elblągu. "Tutaj ludzie umierają"

– Docierają do mnie niefajne informacje, słuchajcie... przestańcie ludzie spiskować, nie opowiadajcie bzdur. Nie wymyślajcie spisków, nędznych teorii, nie wiem co się z wami wydarzyło – mówi aktor, na początku nagrania.

Mężczyzna od pewnego czasu znajduje się w szpitalu w Elblągu, lecząc się z koronawirusa.

– Słuchajcie, moja choroba Covid już mnie troszeczkę przejechała. Też się z tego śmiałem, bo co to znaczy bezobjawowo? No to mam teraz objawowo. Udało mi się po prawie tygodniu podnieść z łóżka, ale to co przeżyłem to jest moje i to co tutaj widzę, to co się dzieje za tymi drzwiami, to jest coś czego nikomu nie życzę. Tutaj ludzie umierają, tutaj walczą nie tylko o zdrowie – relacjonuje Wejngold.

Artysta ostrzega także, że choroba atakuje nie tylko osoby starsze.

– Słuchajcie, tutaj nikt nie wybiera peselu. Tutaj leży dziewczynka z matką. Ta dziewczynka ma 13 lat. One mają kłopoty z oddechem. Jest to rodzina z Działdowa. Tutaj leży lekarz z Działdowa. Lat 51 – opisuje Wejngold.

–Tutaj dwa dni temu zmarł człowiek, który został pochowany tego samego dnia. To nie są żarty. Nie wiem czym was karmią teraz w tych mediach, ale ja wam mówię, to nie są żarty – mówi aktor.

Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 7705 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa. Ministerstwo poinformowało także o 134 ofiarach śmiertelnych zakażenia COVID-19.

