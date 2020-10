Hurra! Zapłacimy rekompensaty!

Rządzący – jak to rządzący – z kopyta wzięli się do rozwiązywania kolejnego problemu, do którego powstania sami z uporem doprowadzają (bo jeszcze nie udało się im doprowadzić).

Tym razem chodzi o forsowaną przez nich likwidację branż hodowców zwierząt na futra i na mięso z uboju rytualnego. A branże to niemałe – w przypadku hodowli zwierząt na futra Polska jest jednym z liderów nie tylko w skali Europy, zaś w przypadku produkcji mięsa na ubój rytualny mięso to stanowi aż jedną trzecią całej eksportowanej przez Polskę wołowiny i ponad połowę eksportowanego drobiu.