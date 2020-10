Błaszczak: Wojsko jest gotowe, żeby współdziałać z cywilną służbą zdrowia

Szef MON pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zaangażowanie wojska w walkę z pandemią COVID-19 zaznaczył, że żołnierze od początku pandemii niosą pomoc osobom zakażonym. – Wojskowa służba zdrowia, 14 szpitali w całej Polsce, które są otwarte dla wszystkich, (...) od wiosny, bez przerwy pomoc niosą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – wyliczał. Jak poinformował, w poniedziałek w różne formy pomocy osobom zakażonym zaangażowanych będzie 2,4 tys. żołnierzy.

Wskazał, że wiosną, gdy z powodu pandemii zamknięte zostały granice, do działań angażowani byli także żołnierze wojsk operacyjnych.

Błaszczak podkreślił, że żołnierze gotowi są do włączenia się w działania służby zdrowia. – Bardzo dobrym doświadczeniem, dającym pełną gamę umiejętności i wiedzy, są doświadczenia z misji organizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny - najpierw do Włoch, potem do Stanów Zjednoczonych, była też misja do Słowenii – przypomniał.

Pytany, czy zdobyte dotychczas doświadczenie zostanie wykorzystane przy budowie szpili polowych, w tym do zorganizowania szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, oświadczył, że na temat budowy szpitali tymczasowych będzie mówił premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że ta kwestia omawiana była podczas niedzielnego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

– Jesteśmy oczywiście gotowi, ten know-how jest oczywiście powszechną wiedzą nie tylko wojskowej, ale też cywilnej służby zdrowia. To są ważne sprawy techniczne, a jedna z nich jest taka, że pomieszczenia, w których są chorzy muszą być wyższe, niż stanowi to standard budowlany, ze względu na cyrkulację powietrza – wskazywał.

– Ta koncepcja jest gotowa i wojsko też jest gotowe, żeby współdziałać z cywilną służbą zdrowia – zadeklarował szef MON.

Czytaj także:

Miller: Wszyscy za to zapłacimy