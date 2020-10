Polska inwestuje kolejne miliony w Trójmorze

Daszyńska-Muzyczka napisała na Twitterze, że łącznie z tą sumą Polska inwestuje w projekt około 750 mln euro.

"Polska, poprzez bank @BGK_pl zwiększa swój udział w Funduszu Trójmorza. Inwestujemy dodatkowe 250 milionów € w #3SIIF - łącznie nasze zaangażowanie to 750 milionów € - solidny fundament inwestycyjny na przyszłość!" – przekazała prezes zarządu BGK.

"Największa szansa w dziejach"

– To jedna trzecia terytorium Unii Europejskiej, to jedna czwarta społeczeństwa europejskiego, myślę o Unii Europejskiej i to proszę państwa tylko 10 proc. kapitału, więc to cały czas za mało, ale to zarazem wielka perspektywa – mówił kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda podczas Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie.

– Chciałbym, żebyśmy tę współpracę, która wtedy była pomiędzy Polską i Węgrami, między Polską a Litwą, żebyśmy ją kontynuowali, rozwijali. Myślę, że mamy ku temu wielką perspektywę w tych szczęśliwych, pokojowych czasach, kiedy od ponad 30 lat żyjemy w wolnych, niepodległych, suwerennych państwach. Dla nas Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii, to jest największa szansa w dziejach od XVII wieku. Może trudno jest w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Ostatni raz Polska taką siłę, jak dzisiaj, miała w XVII wieku i jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać – dodawał Andrzej Duda.

