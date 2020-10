Popularny program znika czasowo z TVP Info

– Jak długo? Tego nie wiem. Został zawieszony, a powodem jest zaogniająca się sytuacja pandemiczna. Nie możemy w tej sytuacji zapraszać ludzi do studia, zaś łączenia internetowe nie będą atrakcyjne. Będziemy obserwowali rozwój sytuacji w kraju i podejmowali na bieżąco decyzję o powrocie programu na antenę – mówi portalowi Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Studio Polska” jest jedyną audycją nadawaną na antenie TVP Info, która znika z anteny z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej („Strefa Starcia” na razie zostaje).

"Studio Polska" prowadzą Małgorzata Opczowska (zastąpiła Magdalenę Ogórek) oraz Jacek Łęski.

„Studio Polska” to program realizowany na żywo, z udziałem publiczności – polityków, dzienniakrzy, publicystów oraz zwykłych Polaków. Od 17 października Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, gdyż sytuacja pandemiczna w kraju gwałtowanie się zaostrzyła. W sobotę, 17 października program nie pojawił się już na antenie, nie będzie go też w tym i następnych tygodniach. W programie wielokrotnie dochodziło do ostrych spięć i awantur. Doszło także do wyprowadzenia gości, którzy ni słuchali poleceń prowadzących.

