Minister zdrowia: Przed nami krytyczny tydzień. Spełniają się czarne scenariusze

– Niestety spełniają się czarne scenariusze. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, to w przyszłym tygodniu będziemy narażeni na ryzyko testowania 20-25 tys. dziennych zachorowań, to scenariusz gorszy od czarnego – podkreślił szef resortu zdrowia.

– Musimy zrobić wszystko, żeby zachamować dalszy rozwój pandemii – tłumaczył wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. – Przekształcamy szpitale powiatowe w szpitale covidowe, zajmujemy kolejne oddziały internistyczne, (...) stawiamy szpitale tymczasowe. Teraz najważniejszym zadaniem jest zmniejszyć tempo pandemii. Musimy zrobić wszystko – dodawał.

– Ambitny plan przedstawiony przez pana premiera do realizacji, to żebyśmy dysponowali 30 tys. łóżek do końca miesiąca. Ale infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność – mówił dalej minister.

Minister Zdrowia zaapelował, aby przestrzegać podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem i stosować się do obostrzeń.