Maląg: To jeden z naszych absolutnych priorytetów

W piątek rząd przedstawił nowe ograniczenia związane z pandemia koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że na śmierć i poważne konsekwencje dla zdrowia w związku z COVID-19 narażone są przede wszystkim osoby starsze. – Dlatego wprowadzam program "Ochrona seniorów". Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu – mówił.

Zapowiedział, że zostanie uruchomiony program solidarnościowy "Korpus Wsparcia seniorów" w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny.

Marlena Maląg podkreśliła, że rządowi "przede wszystkim bardzo zależy na tym, by każdy potrzebujący senior otrzymał wsparcie". – Bezpieczeństwo osób starszych w czasie pandemii to jeden z naszych absolutnych priorytetów – podkreśliła minister.

Dlatego, jak wskazała, został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach uruchomiona została infolinia (nr tel. 22 505-11-11) dla seniorów, za pośrednictwem której osoby starsze powyżej 70 roku życia, a w szczególnych przypadkach również młodsi seniorzy, będą mogły zgłosić zapotrzebowanie np. na zrobienie zakupów spożywczych czy higienicznych.

Maląg poinformowała, że "osoba, która przyjęła takie zgłoszenie, przekaże numer kontaktowy seniora do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie". – Pracownik ośrodka skontaktuje się z osobą starszą, zweryfikuje złożone zgłoszenie i ustali szczegóły dotyczące udzielanej pomocy. Ostatnim krokiem jest dostarczenie seniorowi wsparcia np. w postaci wspomnianych zakupów – dodała.

– Zadbaliśmy o to, by każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy miał możliwość zgłoszenia takiego zapotrzebowania – zapewniła Maląg.

W związku z tym infolinia dla seniorów ma działać przez tydzień, dyżurni będą czekać na telefon od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-21 - zaznaczyła minister.

W pomoc seniorom w ramach Korpusu mają być zaangażowani wolontariusze, którzy sami zgłoszą się do pomocy (zgłaszać się można za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy), a także Wojska Obrony Terytorialnej i pracownicy pomocy społecznej. Ich zadaniem będzie pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

– W ubiegłym roku z pomocy społecznej korzystało 1,205 mln osób. To pokazuje skalę proponowanej przez nas pomocy – powiedziała Maląg

– Bezpieczeństwo osób starszych jest dla nas niezwykle ważne i robimy co w naszej mocy, by je im zapewnić" - podkreśliła. "Gorąco apeluję: seniorze, jeśli to tylko możliwe, zostań w domu – dodała minister rodziny.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usług wsparcia. Środki te gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

