Wielowieyska zachęca do zakłócania mszy. "Oskarżenia o profanację mam w głębokim poważaniu"

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. Od czwartku w wielu miastach Polski odbywają się protesty przeciwko temu orzeczeniu. Manifestacje są niezwykle burzliwe. Protestujący m.in. obrzucili policję kamieniami, zdewastowali radiowóz oraz pomnik Ronalda Reagana.

Dzisiaj z kolei środowiska domagające się liberalizacji prawa aborcyjnego protestują w polskich kościołach. Feministki zapowiadały zakłócanie nabożeństw, a w internecie można znaleźć zdjęcia z pomazanymi świątyniami.

Do tej sprawy odniosła się dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska, która wspiera działania radykałów. "Chodzi mi o jedno: by w czasie protestów nie było fizycznych ataków na kogokolwiek. Tak, nawoływałam do szacunku dla uczuć religijnych innych ludzi. Dziś oskarżenia o profanację mam w głębokim poważaniu wobec ofensywy fanatyków religijnych, którzy za nic mają życie kobiet. Dość!" – napisała dziennikarka.

