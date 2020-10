Zrezygnujmy z kwarantanny

Maciej Pieczyński: Stwierdził pan, że przyjęta w Polsce strategia walki z epidemią koronawirusa zmierza w złym kierunku. Dlaczego? Jakie błędy popełnił rząd?

Dr Paweł Basiukiewicz: Nie chcę recenzować działań władz. Wydaje mi się jednak, że strategia walki z koronawirusem, opracowana na wzór chińskich rozwiązań, prowadzi nas w złym kierunku. Traktujemy bowiem pacjenta zarażonego SARS-CoV-2 jak słoik z ebolą, jak coś nadzwyczajnego, co za wszelką cenę trzeba zawinąć w foliowy worek i odizolować od świata… Tymczasem daleko tej chorobie do eboli czy do ospy prawdziwej, a izolacja za każdą cenę jest nie tylko nieskuteczna, lecz także potwornie droga i niszcząca, gdyż używamy bardzo prymitywnych narzędzi wyrządzających szkody dookoła.