Nowe informacje ws. stanu zdrowia prezydenta Dudy

W sobotę rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski poinformował, że prezydent jest zakażony koronawirusem. Dziś okazało się, że SARS-CoV-2 ma także sam Spychalski.

Paweł Sałek, pytany w poniedziałek w radiowej Trójce o stan zdrowia Andrzeja Dudy, odparł: – Pan prezydent czuje się dobrze. Nie ma jakiś nadzwyczajnych sytuacji związanych ze zdrowiem pana prezydenta. Więc tutaj sytuacja jest pod kontrolą.

Zapowiedział, że oficjalne informacje na temat samopoczucia i zdrowia prezydenta będą na bieżąco przekazywane do mediów i społeczeństwa.

– Została do głównego inspektora sanitarnego przekazana lista osób, z którym pan prezydent w zeszłym tygodniu się spotykał, z informacją jakie to są osoby i jak długo rozmawiały z panem prezydentem – tłumaczył Sałek i dodał, że następne decyzje należą do GIS.

Dopytywany, czy uczestnicy czwartkowego spotkania z prezydentem Dudą byli poddani już testowi na koronawirusa, Sałek odparł, że nie. Jak poinformował, obecnie sam przebywa na kwarantannie. – Na tę chwilę czuję się dobrze, pracuję zdalnie – powiedział.

