Trzaskowski apeluje do rządu: W ten sposób nie da się pracować

– Epidemia robi się coraz bardziej poważna. Współpracuję z rządzącymi, ale mamy poczucie chaosu, jeśli chodzi o wprowadzane decyzje. Nikt nie konsultuje z nami strategii, a ta strategia powinna być przede wszystkim skonsultowana z nami – mówił Trzaskowski.

– Jesteśmy zaskakiwani decyzjami rządu, zostawia nam się bardzo często godziny na wcielenie decyzji – dodał, podkreślając, że rządzący muszą konsultować swoje decyzje z samorządem. – To my jesteśmy na pierwszej linii frontu – wskazał.

Podczas konferencji poinformował także, że od początku epidemii miasto wydało blisko 80 ml zł na walkę z epidemią, z czego ponad 35 mln zł na zakup sprzętu i środków do walki z koronawirusem. Mówiąc o szpitalach przekazał, że cztery miejskie szpitale mają łóżka covidowe: Wolski, Bielański oraz Grochowski, a Szpital Czerniakowski w całości jest obecnie przekształcany dla pacjentów z COVID-19. – W pozostałych szpitalach podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu izolatek dla pacjentów z koronawirusem i kupiliśmy specjalne kontenery dla szpitali, które pomagają obserwować potencjalnie zakażonych – przekazał.

List do premiera

Trzaskowski mówił również o tym, że we wtorek skierował list do premiera w sprawie tego, że miasto otrzymuje informacje, że personel medyczny ze stołecznych placówek próbuje się ściągnąć do pracy w szpitalu polowym na PGE Narodowym. – Otrzymuję sygnały, że rząd podbiera personel z placówek w Warszawie do "szpitala Narodowego" stosując nieuczciwe praktyki. Panie premierze, proszę zatrzymać te szkodliwe działania!" – napisał dodatkowo w mediach społecznościowych, gdzie został opublikowany ten list. – W ten sposób nie da się pracować – podkreślał ponadto na konferencji.

Mówiąc o innych działaniach miasta dotyczących pandemii przekazał, że miasto uruchamia kolejne punkty wymazowe do pobierania próbek od osób, które mogą być chore na COVID-19. Jak dodał, Warszawa jest też gotowa, aby zaszczepić przeciw grypie wszystkich seniorów. Ci mogą uzyskać także wsparcie i pomoc dzwoniąc po numer telefonu: 22 635 09 54.

Przekazał też, że od 1 września 325 nauczycieli zachorowało na koronawirusa, w 18 placówkach całkowicie zawieszono zajęcia, a w 49 częściowo. – Niestety sytuacja pogarsza się z dnia na dzień – zauważył. Dodał, że z budowanej platformy "EduWarszawa" może korzystać już 200 szkół. Przypomniał także, że obecnie na ulice stolicy wyjeżdża każdego dnia cały tabor tramwajowy, autobusowy i wszystkie pociągi metra.

