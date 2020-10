Na protesty zmierzają bojówki z Niemiec? Poseł podzielił się niepokojącymi informacjami

Zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego od kilku dni protestują w całej Polsce. Wczoraj manifestanci sparaliżowali centrum Warszawy. Podczas protestów wywiązały się zamieszki, niektórzy manifestanci dewastowali budynki, kościoły i atakowali środowiska narodowe broniące dostępu do świątyń.

Robert Winnicki informuje, że do Polski mogą napłynąć zagraniczne bojówki, które wezmą udział w protestach.

"Z kilku źródeł napłynęły informacje o niemieckich bojówkach anarchistycznych, które zmierzają do Polski na zaproszenie lewicy. To kolejny raz kiedy terroryści z Niemiec, znani m. in. z dewastowania Hamburga w 2017, wzywani są nad Wisłę. Poprzednio - przeciw Marszom Niepodległości" – napisał poseł Konfederacji.

