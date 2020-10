Grodzki proponuje, aby Senat był miejscem dialogu ws. aborcji

"Wspieram polskie kobiety, które kolejny dzień protestują w obronie swoich praw. Wzywam rządzących do podjęcia dialogu z Narodem. To lepsze niż groźby, ataki i obrażanie drugiej strony. Senat RP mógłby być dobrym miejscem do rozmowy" – proponuje Tomasz Grodzki.

We wtorek szef klubu KO Cezary Tomczyk stwierdził, że orzeczenie TK ws. aborcji jest bezprawne. – Apelujemy też z tego miejsca do wszystkich lekarzy, szpitali. Tego wyroku po prostu nie ma. Nie należy go stosować, nie należy się nim podpierać. Ten wyrok w naszym mniemaniu po prostu nie istnieje – mówił polityk w Sejmie. Politycy KO aktywnie biorą udział w ulicznych protestach.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciwników orzeczenia. Podczas manifestacji blokowane są drogi, doszło do przerywanie mszy św., a także mazania po elewacjach kościołów. Nie brakuje wulgarnych haseł, takich jak przede wszystkim "Wypierd****" czy "Je*** PiS". W wielu miejscach Warszawy, ale nie tylko, można znaleźć nasprejowane na murach symbole błyskawicy. W środę organizacje feministyczne i lewicowe apelowały, aby kobiety nie przystępowały tego dnia do pracy. Doszło do pomazania sprejem pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który stoi przed Sejmem.

